Um motociclista morreu nesta quinta-feira (28/11) após ser atropelado pelo motorista de um caminhão na MGC-491, perto do trevo que dá acesso à cidade de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 15h, o motorista informou que estava parado na alça de acesso à cidade devido a um pequeno congestionamento, causado por outro caminhão que realizava manobras para entrar em uma empresa.

Assim que o trânsito foi liberado, o caminhoneiro arrancou com o veículo e notou que "havia passado por cima de algo". Ao olhar no retrovisor, ele viu uma das rodas sobre a moto.

A vítima foi conduzida em estado grave à Santa Casa de Guaxupé, onde morreu logo após dar entrada no pronto-socorro.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar foi acionada para fazer o registro da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil.