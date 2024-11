Um acidente entre caminhão e carro complica a vida do motorista que passa pela Avenida Cristiano Machado, no bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (29/11).





Parte da caçamba do caminhão caiu em cima de um carro de passeio depois que o veículo colidiu em uma árvore. Apesar do susto, não há registro de feridos.





O acidente ocorreu na altura do cruzamento da avenida com a rua Maura, no sentido centro da capital.

Apenas uma faixa está liberada para o fluxo de carros. A BHTrans informou que um desvio está sendo feito pela faixa exclusiva de ônibus. O trânsito é lento na região.





Um guincho foi acionado para fazer a retirada dos veículos. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

