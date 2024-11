Na noite dessa quinta-feira (28/11), as luzes da decoração de Natal da Praça da Liberdade foram testadas, deixando quem passava pelo local cheio de expectativa. No entanto, a iluminação foi exibida em partes, mantendo o mistério até a inauguração oficial, que acontecerá nesta noite (29/11).

O “Natal Iluminado Praça da Liberdade” traz, mais uma vez, inspirações da cultura mineira, com referências ao queijo, aos bordados, à família e à fé. Patrocinado pela Cemig, o projeto é uma criação dos profissionais da Festa da Luz e da Nossa Senhora das Produções, que buscaram resgatar memórias afetivas do Natal.





Papai Noel e seus ajudantes estiveram presentes no teste da Iluminação Marcos Vieira/EM/D.A Press

“O projeto tem uma curadoria cuidadosa, com exposições e intervenções que despertam muita emoção. Está muito mais artístico do que nos outros anos, mantendo sempre a temática do Natal, mas sem perder a essência da mineridade”, afirma a porta-voz da Cemig.

O “Pórtico Alameda Travessia” faz referência às portas das igrejas barrocas de Minas Gerais e reflete a fachada do Palácio da Liberdade, no extremo oposto da Praça. Entre eles, um dossel de luzes com 128 metros de comprimento e cerca de 68.700 lâmpadas projetará imagens natalinas. Ionanda Santos, que já participou de três edições da Festa da Luz em BH, estreou neste ano com sua instalação natalina na Praça da Liberdade. “É muito emocionante”, diz ela.





A alameda conduzirá os visitantes até o Palácio do Natal, que contará com um presépio da artista Anísia Lima. Com imagens de dois metros de altura, a obra homenageia o Vale do Jequitinhonha. O local será transformado na casa do Papai Noel e estará aberto para visitação gratuita. Corais e cantatas também serão apresentados ali.

Entre as atrações, estarão bolas de Natal decoradas com arte que remete ao bordado, além de um sino gigante, no qual será possível ouvir sinos reais espalhados por Minas Gerais, em homenagem ao som dos sinos e ao ofício dos sineiros.

Um pórtico receberá os visitantes na alameda da Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A Press





A magia do Natal





Um Papai Noel de oito metros de altura estará entre as instalações da decoração de Natal. Juliano JJBZ, responsável pelo projeto, explica que sua ideia era criar uma figura fofa e amigável, para que o público pudesse tirar fotos e interagir. Esta versão do bom velhinho segurará um queijo, e sua roupa contará com uma estampa de triângulos, em referência à bandeira de Minas.

“Tinha que ser um Papai Noel fofo em primeiro lugar, né? Então, a gente desenhou assim: ele está sentado, com as perninhas para frente. Quanto ao queijo, acho que Minas Gerais finalmente está acordando e dando valor ao que é nosso. Essas coisas são importantes para nós, como povo”, afirma o artista.





Juliano ainda compartilha que suas lembranças de Natal envolvem reunir a família, que é grande, às vezes com 50 pessoas. “Era todo mundo junto, celebrando. Para mim, essa época é de estar junto, e eu trouxe isso para o Papai Noel. A ideia é que ele seja um agregador, um lugar de estar junto”, diz.

Quem também resgatou memórias com a família como inspiração para sua obra é a ilustradora Marilda Castanha. Ela relembra que, quando a filha ainda era pequena, a levava para ver as luzes na Praça da Liberdade. Para ela, expor sua arte nesse espaço é especial.

A ilustradora representou pessoas brindando, se abraçando e segurando as mãos para compor suas luminárias: “Eu quis fugir um pouco da ideia de trocar presentes, então elas estão trocando amores”.

Uma das imagens representadas foi inspirada em uma fotografia de seu pai e sua filha, tocando instrumentos em um dia de Natal. “O Natal é a festa do encontro, é a celebração da renovação. Estar presente nessa festa me traz muita alegria. Espero que todo mundo goste”, declara Castanha.

O "Natal da Mineiridade 2024" é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Cemig.