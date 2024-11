Localizado em Araxá, no Alto Paranaíba, o Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis já consertou e doou mais de 400 mil brinquedos para crianças carentes de aproximadamente 30 cidades, em sete estados e também de países da África.





A fundadora do hospital foi a costureira Marlene Goulart, conhecida como a Mamãe Noel de Araxá - el faleceu em julho de 2021. A ideia de consertar brinquedos e doá-los ainda norteia a equipe de voluntários que trabalham no 'hospital'. A iniciativa existe desde agosto de 1998.





"Os brinquedos que nós recebemos vem, principalmente, da comunidade de Araxá e também dos moradores de Conquista, Sacramento e também de São Paulo, a partir de caravanas de pessoas que vem visitar centros espíritas em Araxá e Uberaba", conta a personal trainer e vereadora Omara Goulart Paolinelli Frade, filha da fundadora Marlene.





Depois de consertados, os brinquedos são doados para crianças em Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, Bahia, Amazonas (para crianças de tribos indígenas), Distrito Federal e Goiás.









"Na época que minha mãe era viva ela chegou a enviar brinquedos para mais de 100 cidades. Minha mãe sempre dizia que uma criança feliz é um cidadão de bem no futuro e que o brinquedo é o que alimenta a alma da criança. Então o objetivo do nosso trabalho é fazer as crianças felizes", destacou Omara Paolinelli.





Alguns desses brinquedos são enviados também em missões de apoio para países da África, através da ONG Missão África, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





O ponto alto da ação social do hospital de distribuição dos brinquedos restaurados é durante o período natalino.





Omara explica que a principal pessoa que faz os consertos dos brinquedos é o seu pai. "E ele conta com a ajuda também de outros voluntários na questão de higienização dos brinquedos e também para a colocação e manufatura de roupinhas nas bonecas", complementou.





Depois que a fundadora do hospital morreu, a sua filha conta que as doações diminuíram. "Muita gente acha que como ela morreu e o trabalho acabou, mas nós da família continuamos o legado dela", reforçou.









Como surgiu a ideia do hospital

Omara acredita que a sua mãe teve uma "inspiração divina" para criar o Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis ao ver pais e mães na fila de uma casa de sopa de Araxá, onde ela era voluntária.

"Ela, que sempre foi muito caridosa, pensava que se aqueles pais não tinham condições de comprar o que comer para as suas famílias, então os seus filhos não deviam ter nenhum brinquedo. Então neste dia, ela ligou para algumas amigas e conseguiu reunir 400 brinquedos com elas, os quais foram doados no primeiro ano do hospital (1998). Já no ano seguinte foram doados cerca de mil brinquedos e com o passar do ano esse número só foi aumentando", lembrou.





Atualmente, o Hospital tem uma sede, que fica na Rua José Vieira Dornelas, 140, bairro Armando Santos, conquistada a partir de doação, mas antes ele já funcionou dentro da casa da Dona Marlene.





"Tudo isso é mérito dela e ela despertou em cada filho essa vontade de ajudar as pessoas e deixou esse legado para nós. Então tudo que sou hoje é por causa dela", finalizou Paolinelli.





"O sorriso de uma criança é o mais importante para mim"





A Mamãe Noel de Araxá faleceu na noite do dia 29 de julho de 2021, vítima de um câncer de mama, o qual ela lutava há alguns anos. Dona Marlene sempre dizia que o sorriso de uma criança era o mais importante para ela.





Em 2017, o trabalho voluntário da Mamãe Noel de Araxá foi destaque em rede nacional, através do Programa ‘Estrelas’, da Rede Globo, da apresentadora Angélica.





"A Fernanda Gentil e a equipe dela, composta por seis profissionais, ficaram na minha casa o dia inteiro. Durante a reportagem, visitamos a Creche Casa de Nazaré de Araxá, onde distribuímos simbolicamente alguns brinquedos para as crianças carentes daquela casa", relatou Dona Marlene, em entrevista à Rádio Imbiara, de Araxá, em janeiro de 2020.

O programa foi exibido em rede nacional e pela Globo Internacional, que é veiculada em países dos sete continentes do mundo.