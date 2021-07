Morre 'Mamãe Noel de Araxá' e prefeitura decreta luto oficial de três dias

“Recebemos esta triste notícia com muito pesar. A Dona Marlene era a nossa referência em Araxá na recuperação de brinquedos, fazendo a alegria de muitas crianças carentes. Inclusive, o seu belíssimo trabalho ganhou alcance internacional. Deixo em nome do nosso município o nosso mais profundo pesar aos familiares, amigos e admiradores da Dona Marlene”, afirmou o prefeito Robson Magela, nas redes sociais.

Marlene Goulart morreu na noite desta quarta-feira (28/7), vítima de um câncer, o qual ela lutava há alguns anos.

Hospital de Brinquedos

O ponto alto da ação social da Mamãe Noel de Araxá era a distribuição dos brinquedos restaurados durante os períodos natalinos. O Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis foi inaugurado no dia 31 de agosto de 1998 e, desde o princípio, Marlene e sua equipe consertaram cerca de 400 mil brinquedos que chegavam a partir de doações.

Em entrevista à Rádio Imbiara, de Araxá, em janeiro de 2020, dona Marlene contou que a ideia de criar o Hospital de Brinquedos surgiu após ter mais contato com as crianças. “No ano de 1998, comecei a frequentar a Casa de Sopas e ajudar a fazer a sopa das crianças. E percebi que as crianças carentes iriam ficar muito felizes com um brinquedo", disse.





"Então comecei a restaurar brinquedos para dar para elas. O sorriso de uma criança é o mais importante para mim”, complementou.

No início de 2020, Marlene contou que, em média, eram consertados mais de 20 mil brinquedos por ano que, em seguida, eram entregues para diversas instituições sociais.

Em 2017, o trabalho voluntário da Mamãe Noel de Araxá foi destaque em rede nacional, através do Programa ‘Estrelas’, da Rede Globo, da apresentadora Angélica.





“A Fernanda Gentil e a equipe dela, composta por seis profissionais, ficaram na minha casa o dia inteiro. Durante a reportagem, visitamos a Creche Casa de Nazaré de Araxá, onde distribuímos simbolicamente alguns brinquedos para as crianças carentes daquela casa”, relatou.

O programa foi exibido em rede nacional e pela Globo Internacional, que é veiculada em países dos sete continentes do mundo.