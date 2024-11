Um foragido acusado de matar a tiros um homem em plena luz do dia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi preso em Vicente Pires, no Distrito Federal, na noite dessa sexta-feira (29/11). O crime ocorreu dia 12 de agosto, quando um comerciante de 25 anos, identificado como Henrique Rodrigues Amaral, foi perseguido e baleado no Bairro Aurélio Caixeta, em Patos de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), após a prisão, o homem foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Ele será transferido para Minas Gerais, onde responderá por porte ilegal de arma de fogo e homicídio com quatro qualificadoras (motivo torpe, perigo comum, dificuldade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Henrique foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta enquanto caminhava na calçada. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou os disparos.

A vítima tentou fugir por cerca de 20 metros, mas foi alcançada e baleada novamente. Quem estava no local acionou o socorro. Apesar das tentativas de reanimação pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele morreu no local.

Testemunhas relataram que a vítima estaria armada e tentou reagir à abordagem. Uma apuração feita pela PMMG não encontrou antecedentes criminais de Henrique, embora ele tenha feito registros de ocorrência por conta de ameaças.

