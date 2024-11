Confusão mental ou embriaguez? Nem a Polícia Militar, nem a Civil têm a resposta, até agora, para explicar um acidente ocorrido no último sábado (9/11), na Avenida Lucy Mesquita, em Patos de Minas. Um médico perdeu o controle de seu carro, subiu no canteiro central, arrancou um poste e a grade de uma residência. Ele não sofreu ferimentos graves, apesar de, segundo testemunhas, estar em alta velocidade.





Imagens de câmeras de monitoramento mostram o veículo capotando no cruzamento com a Rua Ordalina Vieira com a Avenida Lucy Mesquita. Segundo a PM, testemunhas disseram, também, que antes de bater e parar nesse cruzamento, o médico teria batido em árvores.





O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Houve um atrito verbal do motorista com os atendentes do Samu, pois o mesmo os ofendeu.





Ele foi levado para Hospital Nossa Senhora de Fátima. Ao ser ouvido pelos policiais, negou que tenha feito consumo de bebida alcoólica. Os médicos que atenderam o motorista disseram aos policiais que o colega de profissão apresentava confusão mental e não foi possível diagnosticar embriaguez.