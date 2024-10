A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos em Barbacena, no Campo das Vertentes, após ele furtar cerca de R$ 8,8 mil da própria avó e exibir o dinheiro nas redes sociais. Conforme o boletim de ocorrência, o jovem usou o valor para festas, drogas e tatuagens.

O crime foi descoberto na segunda-feira (28/10), quando uma tia do adolescente foi até a casa da idosa, de 67 anos, no distrito de Mantiqueira do Palmital, zona rural de Barbacena, para buscar o dinheiro que a avó havia guardado em uma sacola no fundo do guarda-roupa. Inicialmente, a idosa tinha juntado R$ 16 mil, mas, ao verificar o local, a tia encontrou apenas R$ 7,2 mil.

A suspeita sobre o sobrinho surgiu quando ele começou a postar fotos nas redes sociais mostrando grandes quantias em dinheiro. A PM foi acionada e, ao chegar à residência, o jovem admitiu ter usado o valor furtado em vários gastos, incluindo festas em um barraco alugado na cidade. Ele também revelou que descartou a sacola onde mantinha as notas, mas não esclareceu a data exata em que pegou o dinheiro.

Durante a abordagem, a PM conseguiu recuperar R$ 815, que o adolescente confirmou ser parte do montante da avó. Ele foi apreendido junto com um celular e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

As autoridades locais informaram que não realizaram buscas no imóvel alugado pelo jovem. Além disso, a polícia não soube especificar se o furto ocorreu em um único dia ou ao longo dos 15 dias em que a idosa esteve fora de casa.