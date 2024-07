Barbacena: Golpistas se passam por policiais e prejudicam comerciantes

Golpistas estão usando o nome da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para praticar golpes em Barbacena, no Campo das Vertentes.





Os infratores se apresentam como militares do 9º Batalhão da Polícia Militar e realizam pedidos de lanches ou mercadorias, solicitando troco via pix. No golpe, os criminosos alegam que o cartão não passou e que o pagamento tem que ser feito em dinheiro. O golpe acontece quando o "motoboy" sai para a entrega.









O infrator, então, liga para o proprietário do estabelecimento alegando que o pagamento no cartão não foi aprovado e que já teria entregue R$ 200 em dinheiro ao motoboy. Eles alegam que o motoboy não tinha troco e que, por isso, combinou de pedir para o comerciante o troco via Pix.









Quando o entregador retorna com o pedido - que não é entregue, pois o golpista passa endereço falso - o comerciante descobre que foi vítima do golpe.





A Polícia Militar orienta os comerciantes a ficarem atentos antes de realizar qualquer transação financeira e a acionarem o 190 em caso de suspeitas.