Vídeo: Motociclista foge da polícia, avança pare e bate em outro condutor

Dois motociclistas bateram em um cruzamento no centro de Uberlândia. A colisão ocorreu por que um deles era perseguido pela Polícia Militar e furou o sinal de pare. A vítima da batida fraturou um fêmur e testemunhas também foram feridas. A forte batida foi gravada por uma câmera de segurança.

Um dos motociclistas fugia dos policiais por não ter habilitação. Minutos antes ele evitou uma blitz, mas policiais perceberam o que estava acontecendo e foram atrás do homem.

O motociclista em fuga passou por vias importantes da região central de Uberlândia, como as avenidas João Pessoa e Fernando Vilela. Inclusive foi num cruzamento desta via que ele avançou a parada obrigatória e bateu no outro motociclista.

As imagens do vídeo mostram que ambos são lançados metros à frente e quase atingem uma pedestre que aguardava para atravessar. O fugitivo teve escoriações leves pelo corpo, enquanto outro condutor, que não tinha nada a ver com a questão, teve uma fratura grave e aguarda cirurgia.

Um dos capacetes e estilhaços das motos acertaram pedestres, mas ninguém teve mais ferimentos graves. Após o atendimento médico, o suspeito foi detido.