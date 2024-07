Uma van escolar que transportava crianças capotou, atropelou um motociclista e bateu em carros na Avenida Magalhães Pinto, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (16/7). No momento do acidente haviam 22 crianças no veículo, seis a mais que sua capacidade total.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Complexo de Saúde São João de Deus. O estado de saúde delas ou do motociclista atropelado não foi informado. No entanto, à reportagem, a Polícia Militar confirmou que não houve mortes.





Informações preliminares dão conta que a van estava na porta da Escola São Vicente, onde parou para embarcar um aluno. Assim que a criança entrou no veículo, ele começou a descer Rua Alumínio desgovernado, com a porta aberta, atravessou as ruas Esmeraldas e Rubi, chegando na avenida onde colidiu com um carro e uma moto.





Imagens mostram que o carro em que a van escolar bateu ficou totalmente destruído. O veículo de passeio, teve o teto amassado.

Van escolar que transportava crianças capotou, atropelou um motoqueiro e bateu em carros na Avenida Magalhães Pinto, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais Amanda Quintiliano / EM / D.A Press

Neste momento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e também do Corpo de Bombeiros estão no local. A perícia da Polícia Civil também atua na ocorrência para os trabalhos de praxe.





A ocorrência está em andamento.





Matéria em atualização.