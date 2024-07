Maick Xavier de Carvalho morreu depois de um acidente doméstico com um aspirador de pó

Maick Xavier de Carvalho, de 31 anos, morto em um acidente doméstico com um aspirador de pó nessa segunda-feira (15/7), em Pedro Leopoldo, na Grande BH, era engenheiro de controle e automação e sócio de uma hamburgueria.





O empresário usava um aspirador de pó quando o aparelho explodiu e causou fraturas em sua caixa craniana. Os bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte do homem no local.





Nas redes sociais, a mulher de Maick, Emiliana Miranda, chegou a pedir socorro. “Preciso de um helicóptero. Houve um acidente aqui em casa”. Horas depois da publicação, a mulher se despediu do marido. “Que Deus te receba com muita alegria”.

Na manhã de hoje, a mulher fez uma homenagem para o marido com um vídeo do casal na academia, atividade que, segundo ela, faziam juntos.





Amigos do empresário também usaram as redes sociais para se despedir. “Meu grande amigo partiu, mas a amizade vai sempre permanecer nas lembranças e no coração”.





A hamburgueria onde Maick é sócio informou que não funcionará nesta terça-feira por motivos de luto. Informações sobre o velório e enterro do homem ainda não foram divulgadas.





A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, mas ainda não se sabe o que causou a explosão.





Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi removido ao Posto Médico-Legal da região para ser submetido a exames. "A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias da morte".Maick deixa esposa e dois filhos pequenos.