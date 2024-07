O corpo do empresário Maick Carvalho, que morreu em acidente doméstico, será velado nesta quarta-feira (17/7). Nas redes sociais, Emiliana Miranda, esposa de Maick, divulgou que o velório acontecerá das 9h às 11h, na Capela Municipal do São Geraldo, em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Já o sepultamento será a partir das 11h no Cemitério do São Geraldo.

Maick Carvalho era sócio de uma hamburgueria em Pedro Leopoldo e deixou dois filhos e a esposa. Segundo a familiar ouvida pela reportagem do Estado de Minas, o comerciante perdeu a mãe ainda novo e era muito conectado à família. "Maick era um pai exemplar. Ele encontrou uma família na esposa dele, foi onde ele se encontrou. Quando ele perdeu a mãe dele, ele ficou desnorteado e ela foi a bússola dele, ela foi o cais dele, foi na família que ele se encontrou”, ressalta.





Acidente doméstico





Familiares da vítima informaram que Maick Carvalho estava consertando uma esteira elétrica quando foi atingido por uma peça do equipamento. “Ele gostava muito de ajudar e ele resolveu consertar a esteira elétrica para que a esposa pudesse fazer um exercício dentro de casa, porque ele sabia que ela gostava”, detalhou a familiar ouvida pela reportagem.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (15/7) e a princípio o Corpo de Bombeiros informou que teria sido causado pela explosão de um aspirador de pó. Posteriormente, a corporação informou que encontrou o eletrodoméstico queimado, mas o acidente estava relacionado com o conserto de uma esteira.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou em nota que "aguarda a finalização dos laudos periciais que determinarão o tipo de equipamento, a causa e as circunstâncias do acidente."