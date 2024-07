Um policial penal investigado por um possível caso de estupro, agora está sendo procurado por agressão à esposa. O caso aconteceu no fim de semana, depois que a mulher tentou terminar o relacionamento. Ele não aceitou o rompimento e a ameaçou com uma arma de fogo.

A mulher contou à Polícia Militar que o marido tinha acabado de chegar do trabalho, no presídio, Uberlândia I, quando ela tentou terminar o relacionamento. Houve discussão e o homem teria a agredido com uma arma de fogo, além de fazer ameaças de atirar nela.

O filho da vítima, de 19 anos, precisou intervir para evitar que algo pior acontecesse entre o casal. O policial penal, então, fugiu de carro. A esposa tinha hematomas no pescoço e ferimentos pelo corpo, segundo o registro da PM.

Ela contou ainda que quer acabar com o casamento por causa do processo que o marido responde desde março de 2024. Ele é suspeito de estuprar uma paciente da ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Na época, o policial estava na unidade fazendo a escolta de um detento.

A acusação é de que ele foi flagrado por profissionais do HC-UFU saindo de um banheiro com uma jovem de 24 anos. Ao ser questionada, ela disse que teria feito sexo oral no policial em troca de cigarros.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou por meio de nota que o servidor foi afastado das funções de escolta e que os demais passos administrativos ocorrerão de acordo com os resultados das apurações da corregedoria da Sejusp.

A denúncia de agressão doméstica também é investigada.