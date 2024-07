Um policial penal matou um ladrão e feriu outro em uma tentativa de roubo frustrada na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, neste domingo (14/7). Os assaltantes foram surpreendidos no momento em que anunciavam o crime.

O caso aconteceu no Bairro Rosário, quando o policial estacionava seu carro em casa. Toda a família estava no veículo. Os assaltantes se aproximaram em uma moto e tentaram a abordagem para o crime. O policial reagiu e atirou diversas vezes nos ladrões. Um deles foi ferido e morreu no local.

O outro homem fugiu mesmo ferido, mas foi encontrado poucos minutos depois pela Polícia Militar, que havia sido acionada pela vítima. O homem baleado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou em nota que acompanha os desdobramentos da ocorrência, que ocorreu fora do horário de trabalho do policial penal. Ele tem porte de arma e a ação, inicialmente, é considerada como de legítima defesa.