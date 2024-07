A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu um adolescente de 17 anos pela prática de ato infracional análogo ao crime de apologia ao nazismo. A ação policial aconteceu no Bairro Manoel Correia, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. A ação aconteceu na última sexta-feira (12/7).





Na residência, segundo a PC, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e dois notebooks. Durante análise do conteúdo de um dos computadores, os policiais verificaram que o jovem participa de grupos em redes sociais de cunho neonazista, inclusive com trocas de mensagens indicando o culto a símbolos nazistas e suásticas, além da presença de conteúdos homofóbicos, racistas e com alusão à tortura.





O adolescente, que mantinha ainda arquivos sobre massacres escolares, é suspeito também de cometer golpes eletrônicos. Acompanhado do responsável legal, ele foi levado à Delegacia de Plantão, onde foi ouvido e liberado. O procedimento instaurado será remetido à Justiça da Infância e Juventude.