A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (SRTE) deu um prazo de 15 dias para a Viação Gardênia apresentar proposta de acerto para os empregados demitidos. A decisão foi determinada após reunião, nesta segunda-feira (15/07), que contou com representantes da diretoria da empresa, sindicatos de mais de 30 cidades do Sul de Minas, além da Federação do Trabalhador do Transporte (Fettrominas).







Em 27 de junho, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceiras (Seinfra), suspendeu a operação da empresa por 90 dias. Ela é responsável pelo transporte intermunicipal coletivo e atende a 150 municípios no Sul do estado, transportando seis milhões de passageiros por ano.





O superintendente do órgão, Carlos Calazans, explicou que a empresa está em recuperação judicial desde 2020 e tem cerca de 500 funcionários. “Destes, 200 foram demitidos ou pediram demissão e não fizeram acertos financeiros. Hoje, ela está com 300 trabalhadores e com dificuldade de operação.”





Segundo Calazans, representantes da empresa disseram que discutiram com órgãos do governo a possibilidade de manter algumas linhas. “Senti a empresa muito fragilizada e os trabalhadores, que são a parte mais frágil. Dei um prazo de 15 dias para a empresa apresentar o acerto dos empregados que foram demitidos. Além de poder colocar em dia o vale alimentação que está atrasado em quatro meses, o plano de saúde e o FGTS para 300 trabalhadores.”





Nova reunião

Ainda durante o encontro desta segunda-feira, os representantes da empresa pediram que o superintendente tenha acesso ao juiz responsável pela recuperação judicial, além de entrar em contato com representantes do governo do estado.





A situação é complicada, segundo Calazans. “Marquei uma reunião para 30 de julho para a empresa trazer as respostas que eu preciso, a decisão de fazer o acerto. Os trabalhadores estão desesperados, teve gente chorando na minha sala. Vou conversar com o juiz da recuperação judicial, com alguns prefeitos da região para entender melhor a situação. Convidar também o governo do estado, além do Ministério Público.”





Ele destaca que a suspensão da operação da empresa é um problema que envolve milhares de pessoas da região que precisam do transporte. “Estou entrando no processo agora e quero ver como posso negociar e ajudar os trabalhadores a terem os seus direitos assegurados, principalmente, as verbas rescisórias. Precisamos encontrar uma solução. Vou conversar com a comunidade local também”, afirmou.

O Estado de Minas entrou em contato com a Viação Gardênia para pedir um posicionamento em relação ao que foi definido na reunião de hoje, mas a empresa ainda não respondeu.





Operação Ponto Final





A medida de suspender a operação da empresa por 90 dias é um desdobramento da Operação Ponto Final, em que foram feitas fiscalizações para apurar irregularidades na prestação de serviço da viação.





Entre abril e maio deste ano, a ação retirou 34 veículos de circulação, por problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimentos de quadro de horários. A primeira abordagem aconteceu no início de abril nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas, no Sul do estado.





De acordo com a Seinfra, após as apreensões um processo administrativo foi instaurado para apurar as infrações, aplicadas as sanções e “garantir a ampla defesa da empresa”, conforme determina o Decreto 44.603/07. A pasta afirma que coube à empresa sanar os problemas identificados na frota e reapresentar os veículos em nova vistoria. Porém, não houve manifestação dentro do prazo estabelecido.





“Diante da inércia da empresa, foi declarada a intervenção em todos os seus contratos, para que a Expresso Gardênia solucione as irregularidades e comprove capacidade operacional e financeira”, informou a Seinfra.





Durante o período da intervenção, outras empresas cumprem os itinerários, sendo remuneradas pela operação das linhas e comercialização das passagens. Ainda segundo a secretaria, caso as irregularidades não sejam sanadas em 90 dias, e a empresa não comprove a “sua capacidade operacional e econômico-financeira”, poderá ser aplicada penalidade de rescisão dos contratos.





Neste caso, será aberto um processo licitatório para contratação de nova prestadora de serviço para operar as linhas.