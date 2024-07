Com uso de óculos especiais, fiéis vão conhecer as novidades do espaço sagrado

A Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, convida os fiéis para uma viagem ao futuro. Quem for às missas de domingo, celebradas às 8h e 10h30, poderá ter uma experiência interativa, com o auxílio de óculos de realidade virtual.

Segundo a Arquidiocese de BH, os peregrinos, durante a interação, terão a oportunidade de ver como ficará o templo após concluído. Com os óculos, é possível contemplar todos os espaços sagrados, a exemplo do altar, dos mosaicos, da cripta e muitos outros ambientes.

Com uso de óculos especiais, fiéis vão conhecer as novidades do espaço sagrado

Em nota, a arquidiocese informa que, além da experiência, com os óculos de realidade virtual, os católicos presentes poderão exercer a solidariedade, contribuindo para a ambientação da Catedral Cristo Rei, “como forma de gratidão”, e partilhar uma refeição completa no Convivium Cristo Rei.

OBRA O templo da Catedral Cristo Rei, chamado Tenda da Paz, já está com sua infraestrutura edificada. Ele fica no ponto mais alto do conjunto arquitetônico da catedral projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), bem no centro da Praça das Famílias. Após concluído, terá capacidade para acolher milhares de fiéis em celebrações especiais.

A nota divulgada pela arquidiocese destaca que, para inaugurar o templo, é preciso cuidar de sua ambientação, preparando seus elementos artísticos, que abrangem imagens sacras, mosaicos, piso, altar, mesa da palavra, painéis, dentre outras composições que auxiliam peregrinos nos momentos de oração e contemplação.

Conforme divulgou o Estado de Minas em 24 de maio, após mais de 10 anos em obras, a Catedral Cristo Rei terá finalmente o seu templo inaugurado: será em 23 de novembro de 2025. Por enquanto, todas as celebrações da Arquidiocese de BH, incluindo grandes encontros para formação e espiritualidade, ocorrem no anfiteatro, localizado sob o templo a ser inaugurado.

Segundo o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, 2025 é o Ano Santo da Esperança: "Na festa de Cristo Rei, em novembro, será a inauguração e dedicação da Tenda da paz". Para dom Walmor, o templo Tenda da Paz é o coração da catedral. A arquidiocese é formada por 273 paróquias com mais de 600 padres, em 28 municípios.

Há 20 anos à frente da Arquidiocese de BH, dom Walmor conta que o plano de edificar a Catedral Cristo Rei está na origem da instituição religiosa, que tem uma história centenária. "Quando cheguei, muitos me perguntaram sobre a possibilidade de retomar o projeto. Ao conhecê-lo, pude perceber que, atualizá-lo, considerando as necessidades deste terceiro milênio, possibilitaria à Igreja Particular de Belo Horizonte ser ainda mais servidora, com a ampliação de muitos trabalhos. Por isso, antes de iniciar a construção da Catedral Cristo Rei, vivemos um tempo de muita escuta, de discernimentos, até alcançarmos uma nova concepção de catedral. Não se trata simplesmente de um templo. A Catedral Cristo Rei congrega e irradia muitos serviços nos campos da ação solidária, da evangelização, da educação, da comunicação, da promoção da cultura e da arte."