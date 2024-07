Incêndio fecha ambulatório de pediatria do HC-UFU





Um incêndio fechou todo o ambulatório pediátrico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Nesta segunda-feira, um aviso na porta do local explicou a falta de atendimentos. A previsão é de normalização na quarta-feira (17/7).

O incêndio aconteceu na noite desse domingo (14/7). Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda que o fogo tenha se concentrado em um consultório, funcionários inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. Eles mesmos começaram o combate ao incêndio, perto das 22h. Uma pane elétrica seria a causa do fogo.

Na manhã desta segunda, um aviso na porta do setor avisava sobre a suspensão dos atendimentos. Nenhum dos pacientes chegou a ser avisado da suspensão das atividades, recebendo informações no local. Pacientes de ginecologia e obstetrícia que eram recebidos pelo mesmo local, foram direcionados à entrada principal do HC-UFU.

Por meio de nota, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) informou que o setor passa por higienização "para que os atendimentos ambulatoriais sejam retomados após o feriado local desta terça-feira (16). Procedimentos e consultas de obstetrícia de alto risco, oncológicas e marcapasso estão mantidos", informou.

A nota ainda afirma que, em janeiro deste ano, o hospital passou por vistoria dos bombeiros e "não foram constatadas situações críticas que ensejassem risco iminente e, portanto, a edificação não foi interditada".