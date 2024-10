Batida envolvendo um carro Renault Kwid e um Fiat Palio aconteceu no bairro Vila Cloris, em Venda Nova, na manhã desta quinta-feira (31)

Um acidente entre dois carros de passeio deixou ao menos duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (31/10), no Bairro Vila Cloris, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





Um dos veículos, um Renault Kwid, capotou depois de se envolver em um acidente com um carro Fiat Palio. A batida aconteceu no cruzamento das ruas Gaivotas e Curiangos.





De acordo com o registro policial, as duas vítimas estavam conscientes, sendo uma delas com ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas relatou que não tinha ambulância disponível no momento para atender a ocorrência. Uma ambulância particular esteve no local.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

