Cinema ao ar livre, com acesso gratuito, combinando sustentabilidade, tecnologia e diversão. É o que recebe a população de Janaúba, no Norte de Minas, com o projeto Cinesolar, o primeiro cinema itinerante movido à energia fotovoltaica do país.

As exibições na “telona”, em espaços públicos da cidade, começaram na noite desta quarta-feira (30/10) e seguem até domingo (3/10). Nesta sexta-feira (1º/11), a programação será levada ao distrito de Quem-Quem. O público tem acesso a curtas-metragens e aos filmes “WALL-E” e “Estrelas além do tempo”.

O projeto CineSolar é desenvolvido por meio de um furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura, que é o protagonista responsável pela magia do projeto. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto, que carregam todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela.

Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) demonstram, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

“Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, ir ao cinema é um programa caro para as famílias, que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolar é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas. Afinal, assistir a filmes com os amigos é muito mais legal. E, no primeiro cinema do Brasil que funciona com energia limpa e renovável, é melhor ainda”, afirma Cynthia Alario, idealizadora do projeto.

O circuito em Janaúba é viabilizado pela empresa Atlas Renewable Energy e Elera Renoveis, investidoras em usinas no setor de energia solar voltaica na região. A Elera instalou no município do Norte de Minas o maior parque de energia solar em operação do Brasil e um dos maiores da América Latina. O megaempreendimento solar ocupa uma área de 3.069 hectares, o equivalente a 4.300 campos de futebol.

“Promover uma ação cultural tão importante em uma região que abriga o maior complexo solar do Hemisfério Sul, o Complexo Solar Janaúba, é algo que nos enche de orgulho”, avalia Tatiana Marques, diretora de Licenciamento Ambiental da Elera.

“Acreditamos que a energia renovável também deve ter um impacto social positivo nas comunidades. Incluímos o CineSolar nas atividades dos nossos programas sociais, pois acreditamos que é uma forma de levar cultura, diversão e conhecimento para essas regiões, mostrando que sustentabilidade e inovação podem andar de mãos dadas”, destaca a coordenadora da Atlas Renewable Energy no Brasil, Maria Alice Santos.

Programação CineSolar em Janaúba (MG)

Entrada gratuita

Sessões de Cinema – Atlas Renewable Energy

Quinta-feira (31/10)

18h- 1ª sessão: curtas-metragens

19h- 2ª sessão: curtas-metragens

pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Praça do Triângulo - Padre Eustáquio

Sessões de Cinema - Elera Renováveis

Sexta-feira (1º/11)

18h- 1ª sessão: curtas-metragens

19h- 2ª sessão: animação “WALL-E”

Local: Praça do distrito de Quem-Quem

Domingo (03/11)

18h- 1ª sessão: curtas-metragens

19h- 2ª sessão: “Estrelas Além do Tempo”

Local: Praça Viva Vida - Rua Maurício Augusto de Azevedo - Centro– Janaúba

