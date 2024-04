Homem fugiu do hospital em Janaúba depois de ter cirurgia diagnosticada

A Polícia Militar ainda não tem pistas de um morador de rua, que é usuário de drogas, e engoliu uma colher, fugindo antes de ser sedado para uma cirurgia no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Janaúba, na Região Norte de Minas. O homem é natural de de Porteirinha, na mesma região.

O fato ocorreu na tarde dessa quarta-feira (17/4). O paciente deu entrada no hospital, sozinho, contando que tinha engolido uma colher e foi levado imediatamente para o Raio-X.

Ao confirmarem, com imagens, que o homem tinha mesmo o objeto no estômago, os médicos definiram que seria necessário fazer uma cirurgia, segundo relatório do hospital.

O homem foi levado para a ante sala de cirurgia, para os primeiros procedimentos, no entanto, antes de ser medicado, ele saiu correndo em direção aos fundos do hospital, saltou o muro e desapareceu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e fez rastreamentos na região, mas não conseguiu encontrar o paciente. A PM de Porteirinha também foi mobilizada, pois existe a hipótese de que ele tenha retornado à sua cidade, mas ainda não tem pistas do homem.