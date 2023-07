Homem engole chave de carro e quase morre com ela entalada na garganta

436

Homem segura chave de carro, imagem meramente ilustrativa (foto: kaboompics/Pixabay)

Um homem de 49 anos quase morreu asfixiado após engolir a chave do carro na província costeira de Al Qunfudah, na Arábia Saudita.

O homem, que não foi identificado, estava brincando com a chave do carro na boca quando, sem querer, a engoliu, segundo apurou o portal local de notícias Al Arabiya News.

O objeto ficou entalado nas vias respiratórias, entre a traqueia e o esôfago, provocando dificuldades em respirar.

Ele foi levado às pressas a um pronto-socorro da região com quadro de asfixia e uma radiografia revelou o local exato onde a chave ficou retida.

O homem, que é paciente cardíaco, enfrentou uma cirurgia endoscópica de 15 minutos para a retirada do objeto e permanece no hospital, em observação.

AFEGÃO ENGOLE DENTADURA

Vários casos como esse na Arábia Saudita, ocorridos recentemente, levaram a intervenções médicas, segundo o AlArabiya.

Em fevereiro, um afegão de 70 anos foi levado às pressas para um hospital em Meca após engolir sua dentadura acidentalmente em um caso raro, informou o jornal Sabq na época.

O paciente, que também era obeso e hipertenso, chegou ao hospital com dificuldade para engolir e dores na parte superior do tórax.

Exames revelaram que a dentadura havia aderido à parte superior do esôfago com a ponta de metal presa à parede do órgão.

Uma endoscopia de emergência foi realizada e os médicos conseguiram remover a dentadura com sucesso.