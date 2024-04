Imagens de câmeras de segurança flagraram a fuga de um preso em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu há um mês. O vídeo com a fuga, entretanto, começou a viralizar nesta semana.



A PM informou em nota, nesta quinta-feira (18), que o preso era levado para delegacia por equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), com apoio de agentes da prefeitura.

E quando o veículo parou em um cruzamento, o homem abriu a porta e fugiu a pé. Um dos policiais ainda tentou ‘pegar carona’ com um motociclista para tentar localizar o fugitivo.

De acordo com a Polícia Militar, o fugitivo não foi localizado.