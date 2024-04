Um casal foi encontrado morto, na noite desta quarta-feira (17), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. De acordo com moradores da região, Vanessa Rodrigues Moreira, de 37 anos, foi morta a facadas. Já o companheiro dela, identificado como Arnaldo de Souza Silva, de 45 anos, teria tirado a própria vida após matar a mulher.

Em entrevista a Super Rádio Tupi, uma vizinha, que pediu para não ser identificada, afirmou que Arnaldo seria muito ciumento e que o casal brigava com frequência, inclusive com histórico de agressão.

“Já cheguei a presenciar uma briga deles, discussão principalmente. Soube também que ele já bateu nela uma vez.”, disse. Procurada pela reportagem, a família da vítima não quis falar sobre o caso.



Arnaldo trabalhava como mototaxista na região. O casal deixa um filho de 13 anos. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o que teria motivado o crime.

Socorro



Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, procure a ajuda do Centro de Valorização da Vida, ligando 188.

Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.