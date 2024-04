Felipe Neto toma vacina contra dengue e convoca pais: 'Vacinem seus filhos'

O youtuber Felipe Neto compartilhou em seu Instagram que tomou a 2ª dose da vacina contra a dengue, produzida pela empresa "Beep", nesta quarta-feira (17/4). O influencer pediu que pais de crianças e adolescentes vacinem os filhos contra a doença. Para esse público, o imunizante está disponível no SUS.

“Acabei de tomar a 2ª dose da vacina da dengue. O SUS está com a vacinação aberta para crianças entre 10 e 14 anos, mas a procura está baixa. Vacinem seus filhos!!! Ela não dói nada, pois é subcutânea, você nem sente. Para adultos, a vacina hoje só pode ser adquirida na rede privada, eu encontrei na empresa Beep (não é publi)”, ele escreve.

Confira: Mitos e verdades sobre a vacinação contra a dengue

1 - A segunda infecção de dengue é sempre hemorrágica



Há maior risco de desenvolver quadros graves a partir da segunda infecção, mas ainda não existem estudos científicos que comprovem que em todos os casos ela apresenta mais complicações. “Além disso, o termo “dengue hemorrágica” não é mais utilizado, mas sim, “dengue grave”, pois o sangramento nem sempre se manifesta. Outros sintomas que requerem atenção são dificuldade respiratória, dor abdominal intensa, desmaios, queda de pressão e vômito persistente”, explica Argenta.



2 - Quem já teve dengue está imunizado



Existem quatro sorotipos de dengue. Cada um cria imunidade no organismo depois da infecção, mas não protege contra os demais tipos.



3 - Paracetamol não pode ser usado durante a dengue



Os medicamentos recomendados para alívio da febre e dor causados pelo vírus são o paracetamol e a dipirona. O que não é recomendado são medicamentos com ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, porque podem alterar a coagulação do sangue, aumentando o risco de hemorragias.



4 - A vacina contra a dengue altera o DNA e causa câncer



A vacina não tem nenhuma ligação com o DNA e não pode alterá-lo, ela é produzida a partir do vírus atenuado, que provoca uma resposta imunológica no organismo incapaz de causar doenças. “Estudos rigorosos garantem a segurança da vacina e mostram que não existe qualquer indício que ela possa causar câncer”, complementa o médico.



5 - Ar-condicionado e ventilador protegem contra o Aedes aegypti



O ambiente fechado e o vento podem dificultar a ação do mosquito, mas os aparelhos não são suficientes para impedir picadas dos mosquitos.