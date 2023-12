Um jovem de 20 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar no Centro de José Raydan, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (30/11). No momento da abordagem, ele engoliu o chip e o cartão de memória do celular.

A PM chegou até o homem procurado a partir de informações de moradores da cidade, de que o foragido estaria na região.

O endereço, aliás, era usado por esse homem para traficar drogas. Os policiais montaram uma tocaia próximo à residência. No momento em que viram uma mulher entrando no imóvel, os policiais cercaram o imóvel.

Quando percebeu que a casa estava cercada, o homem tirou o chip e o cartão de memória do celular, e os engoliu. O homem foi preso, sem resistência. Na casa, os militares apreenderam dois celulares, uma bucha de maconha e um caderno de anotações.

Ao levantar a ficha do foragido, os policiais tomaram conhecimento de que ele era procurado. Foi encaminhado para adDelegacia local.