Foram contabilizados aproximadamente 5 mil hectares de áreas de biodiversidade consumidas pelas chamas na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça

O Santuário do Caraça, na Região Central de Minas Gerais, anunciou nesta quarta-feira (30/10) o retorno das atividades, sem limitação no número de visitantes, no esquema day use, além das operações de hospedagem, que não tiveram alteração.





O local chegou a ficar temporariamente fechado devido ao alto número de focos de incêndios que afetaram a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Caraça em setembro.





O estacionamento do santuário chegou a funcionar como base de apoio para as equipes que combatiam às chamas. Ao todo, o Santuário do Caraça contabiliza mais de R$ 1 milhão de prejuízos financeiros e aproximadamente 5 mil hectares de áreas de biodiversidade queimadas.





O gerente geral do Santuário do Caraça, Pablo Azevedo, expressou gratidão a autoridades, brigadistas, militares e parceiros que atuaram no combate aos incêndios. Ele também comemorou a volta das chuvas que agora ajudam a controlar o fogo e contribuem para a recuperação da vegetação.





"Este é um momento de renovação e esperança, e estamos felizes em poder receber novamente os visitantes para compartilharem da beleza e serenidade deste lugar especial", disse.





Incêndios no Caraça





O incêndio que atingiu a mata na Serra do Caraça, em Catas Altas, na Região Central do estado, durou cerca de um mês. No dia 18 de setembro, cerca de 30 hóspedes tiveram de deixar o local, e parte do quadro de funcionários foi dispensada, como medida de segurança.





Na ocasião, as chamas de quase 4 metros de altura e os ventos ameaçavam chegar até a estrada e cercar o único acesso ao complexo. O fogo também foi motivo de preocupação para condomínios na região.





No dia 9 deste mês, o santuário foi reaberto ao público com visitação limitada a 150 pessoas por dia, e agora volta ao funcionamento sem restrições.





O santuário





O Santuário do Caraça é considerado um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais e oferece atividades gastronômicas, históricas, culturais e religiosas para visitantes de diversas partes do mundo.





O complexo, tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual, conta com a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo Colégio (hoje Museu e Biblioteca), a pousada com 57 apartamentos e quartos, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos.





Localizado nas Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e da Mata Atlântica, o complexo é lar de 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos.





Além disso, o território integra a Área de Proteção Ambiental ao Sul da Região Metropolitana de BH, onde começam as bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Doce. Juntas, abastecem aproximadamente 70% da população de Belo Horizonte e 50% da população de sua região metropolitana.





Serviço





Santuário do Caraça

Local: Estrada do Caraça, Km 9 - Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara - CEP 35960-000

Taxa entrada:

Dias de semana: R$ 30,00

Finais de semana, feriados e datas comemorativas: R$40,00

Idosos: 50% de desconto.

Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara possuem 50% de desconto.

Entrada gratuita na 1ª quarta-feira de cada mês para os moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara.





Mais informações: www.santuariodocaraca.com.br





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia