Um homem de 57 anos, condenado a oito anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável pela Justiça de São Paulo, foi preso nesta quarta-feira (30/10) pela Polícia Civil na zona rural do município de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele foi localizado pelas autoridades após o recebimento de denúncia anônima.

O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido na localidade conhecida como Córrego Jerusalém. A ordem judicial decorre de condenação transitada em julgado em dezembro de 2019.



O crime ocorreu no estado de São Paulo, tendo como vítima uma criança, que não teve a idade informada. O homem foi encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o crime.

“A Polícia Civil reforça a importância da participação ativa da comunidade por meio do Disque-Denúncia 181, pois as informações fornecidas pelos cidadãos podem ser cruciais para investigações e ações preventivas. O sigilo é absoluto”, finaliza a PCMG.

