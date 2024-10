Uma medida cautelar foi instaurada, no entanto, ele responde em liberdade por ter pagado fiança

Um idoso de 77 anos, suspeito de violência doméstica contra a esposa, foi preso em flagrante nesta terça-feira (30/10) em Montes Claros, no Norte de Minas. Na residência dele, a Polícia Civil (PCMG) encontrou cinco armas de fogo, munições, cartuchos e cinco facas. Uma medida cautelar foi instaurada e ele vai responder o processo em liberdade por ter pagado fiança.





O homem é investigado por diversos crimes, incluindo violência psicológica grave. De acordo com as investigações, ele teria colocado fogo em alguns pertences da vítima e trocado as fechaduras da casa herdada por ela para impedi-la de ter acesso ao imóvel.





“Após investigação, a equipe policial reuniu provas documentais, fotos e vídeos de episódios de agressões e ameaças com emprego de arma de fogo em que a vítima era submetida”, afirmou a delegada Karine Maia, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).





Foram apreendidas duas pistolas 380, um revólver calibre 38, duas carabinas e cinco facas, além de dez carregadores, munições calibres 380, 38 e 22, cartuchos vazios, pólvora e espoletas.





A delegada solicitou medida cautelar com o objetivo de proteger a integridade física da esposa do suspeito. Karine Maia diz que o investigado apresenta comportamento agressivo e faz uso exagerado de bebida alcoólica, o que o torna ainda mais violento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Conforme previsão legal, foi arbitrada fiança e o pagamento efetuado, portanto, ele responde em liberdade. As investigações continuam.





A PCMG orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice