Um ônibus intermunicipal com destino a Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, foi assaltado por cinco criminosos armados, nessa terça-feira (29/10), logo após sair da cidade de Piraúba, na rodovia MG-353. O grupo rendeu os passageiros e fugiu com o dinheiro que estava com o trocador, embora a quantia não tenha sido informada no Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Militar (PMMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Horas depois, no Bairro Santa Terezinha, em Piraúba, os suspeitos foram localizados pela PM. Eles estavam escondidos em uma residência que fica na Rua José Gaspar. Armados e portando um colete à prova de balas, os criminosos resistiram, mas a polícia conseguiu cercar o imóvel e realizar a prisão de todos. Entre os detidos, dois eram fugitivos de um presídio no estado do Rio de Janeiro.





Durante a ação, as autoridades apreenderam uma série de materiais ilícitos, incluindo:





Uma pistola, um revólver e dois carregadores de munição, 47 pedras de crack, 382 pinos de cocaína e outros materiais para embalo e refino de drogas, 30 buchas de maconha, pedras brutas de cocaína e crack, R$ 500 em dinheiro, balança de precisão, touca ninja e par de luvas.

A Viação José Maria Rodrigues, responsável pelo ônibus assaltado, ainda não comentou sobre o caso.