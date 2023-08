Caminhoneiro leva tiro no rosto em assalto na BR-251, no Norte de Minas

Parte da carga foi roubada pelos ladrões (foto: Polícia Rodoviária Federal)

Um caminhoneiro de 61 anos foi baleado no rosto durante um assalto ocorrido na BR-251, na altura de Francisco Sá, no Norte de Minas. O ajudante do caminhoneiro, de 52 anos, foi atingido por estilhaços da bala.