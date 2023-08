Quadrilha suspeita de 'bater carteiras' é presa após festa religiosa

432

Celulares, dinheiro e outros itens foram apreendidos (foto: PMMG/Divulgação) Cinco pessoas foram presas na Região Sul de Minas Gerais suspeitas de participar de uma quadrilha especializada em furtos de carteiras em Itajubá. A prisão aconteceu na noite dessa terça-feira (15/8).

Uma vítima de 51 anos procurou a base de segurança comunitária para fazer o registro do furto. Com as características dos envolvidos, a polícia repassou as informações para os militares que atuavam no evento.



Os policiais visualizaram cinco autores entrando em um carro e passaram a acompanhá-los por câmeras instaladas pela cidade. O veículo seguiu para Delfim Moreira, onde uma viatura já aguardava e abordou o carro.

Os ocupantes do carro entraram em contradição ao responder as perguntas dos policiais; além disso, a polícia contou que a vítima e a testemunha reconheceram os autores.

Um dos envolvidos acabou confessando o furto. Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram R$ 5.130, duas máquinas de cartão e seis celulares.

Os cinco homens foram presos e levados para Delegacia de Polícia Civil, enquanto o carro foi removido ao pátio do Detran.

Iago Almeida / Especial ao EM