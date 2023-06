Polícia Civil desbarata quadrilha de roubo de painéis solares

432

Polícia acredita ter prendido todos os integrantes do grupo criminoso (foto: PCMG/Divulgação)

Em trabalho conjunto, as polícias civis de Minas Gerais e Santa Catarina deflagraram a Operação Blackout, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por causar prejuízo superior a R$ 16 milhões em furtos de painéis solares. Todos os integrantes do grupo foram presos e a organização criminosa desbaratada.

A operação teve início na quinta-feira (29/6), com o cumprimento de sete mandados de prisão preventiva em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo.

Leia também: Homem é surpreendido com tiros no portão de casa

Em Minas, as ações se concentraram em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Veículos de luxo e caminhões foram apreendidos, além de objetos e documentos que serão analisados.

Foram presos motoristas encarregados pelo transporte das cargas, bem como os principais articuladores, responsáveis tanto pelo planejamento quanto pelo suporte logístico e financeiro.

A operação Blackout, realizada em conjunto com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do projeto M.O.S.A.I.C.O, viabilizou a integração entre as forças policiais.