Golpe que inclui internet para roubo de carros é desvendado

Suspeito prestou depoimento antes de ser levado para o sistema prisional (foto: PCMG)

Um homem, de 34 anos de idade, que se apresentava como policial civil e usava aplicativo de relacionamento para atrair vítimas, foi preso pela Polícia Civil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (27/6), com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.



Ele é suspeito de ser o responsável por, pelo menos, 10 crimes de furto de veículo mediante fraude, extorsão, coação no curso do processo e receptação.



A investigação foi feita por policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, num trabalho que durou 10 meses. O investigado chegou a ser preso, em março último, em flagrante, após intimidar uma das vítimas que denunciou a subtração de seu carro.

Como o suspeito agia? Depois de um período inicial de diálogo com as vítimas e alguns encontros, ele as ludibriava até conseguir subtrair os veículos. O investigado teria, inclusive, cometido crimes nas imediações da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Depois de ser ouvido, o suspeito foi transferido par o sistema prisional.