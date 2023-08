Operação mira quadrilha que fraudava cartas de consórcio de veículos em BH

432

Polícia já identificou três vítimas da quadrilha (foto: Reprodução/PCMG) Uma quadrilha especializada em fraudar cartas de crédito contempladas de consórcio de veículos foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã nesta quinta-feira (10/8) em Belo Horizonte.





Segundo informações da instituição, as investigações começaram em abril de 2022, após a prisão em flagrante de um membro do bando, de 44 anos. Depois, os investigadores identificaram mais cinco suspeitos de envolvimento no esquema, que consiste em criar uma empresa de oferta de cartas de crédito de consórcio já contempladas, com uma proposta atrativa para a vítima.



São oferecidas parcelas de baixo valor com juros reduzidos e investimento inicial geralmente razoável para a aquisição imediata do bem. Após o pagamento da entrada, as vítimas não recebem a carta e descobrem que o documento é falso.

Até o momento, foram identificadas três vítimas da organização. Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e documentos.