A dupla entrou na loja armada, anunciou o assalto e rendeu as vítimas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por dois homens suspeitos de matar o dono de uma joalheria durante um assalto nesta quinta-feira (11/4), em Arcos, no Centro-Oeste do Estado. O empresário, de 27 anos, reagiu e foi baleado no peito por um dos criminosos.

De acordo com a PMMG, a dupla entrou na loja que fica na rua Álvares da Silva, na região central da cidade, anunciou o assalto e rendeu o proprietário. Em seguida, o levou até aos fundos da joalheria. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a dupla entra na loja. Já em outra filmagem é possível ver quando a vítima e os criminosos entram em luta corporal.

Veja o vídeo:

Conforme relatos de testemunhas à PM, quando o dono da joalheria reagiu, um dos suspeitos disparou a arma. Após os disparos, os assaltantes fugiram do local em uma motocicleta, levando com eles pertences pessoais de três vítimas e as joias.

O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PM acionou a perícia da Polícia Civil para investigar o ocorrido e para coletar evidências que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

A PM faz diligências na tentativa de localizar os suspeitos. Foram coletadas imagens de câmeras de segurança e do sistema de monitoramento urbano, conhecido como “Olho Vivo”, que devem auxiliar no caso.

*Fabrício Salvino especial para o EM