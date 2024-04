Um mergulhador, de 72 anos, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (10/4) em um garimpo na Zona Rural de Coromandel, no Alto Paranaíba.





Segundo registro da Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi localizado pelo dono do garimpo. O mergulhador estava imerso em rio e ligado a uma mangueira de oxigênio e com equipamentos.





O dono do garimpo foi procurar Sebastião Tadeu Arraes, natural de Aiuaba (CE), depois que notou a ausência dele no local onde costumava repousar após as refeições.



Após os trabalhos da equipe de perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio.