Defesa Civil de BH vai capacitar alunos para agir em caso de desastres

Em um movimento junto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a Defesa Civil de Belo Horizonte irá lançar o Programa Defesa Civil nas Escolas (PCDE) na Rede Municipal de Educação. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (11/4) no Diário Oficial do Município e reforçado pelo subsecretário de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Waldir Figueiredo, em coletiva nesta manhã.

“Precisamos de ações preventivas nas escolas e para toda a comunidade escolar, principalmente na tenra idade para criar a percepção de risco e conscientizar as crianças sobre a necessidade de convivência com o risco”, explicou Figueiredo.

Ele também relembrou um caso de 2016, quando duas crianças foram levadas por uma enxurrada quando estavam a caminho da escola, no Bairro Jardim Felicidade, Região Norte da capital. “O programa é fundamental para criar uma cultura de resiliência que se fortaleça a partir da educação”, complementou.

Programa e Grupo de Trabalho

O objetivo do programa é implementar, nas propostas pedagógicas da Rede Municipal de Educação, transversal e integralmente, ações de prevenção e redução de riscos de desastres. Segundo o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, o projeto já vem sendo executado há alguns anos em mais de 120 escolas com alunos do 5° e 6° anos do Ensino Fundamental, além de já atuarem junto à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Grupo de Trabalho do Programa Defesa Civil nas Escolas (GT-PCDE) fica responsável pelo planejamento, direção e controle da execução das ações do programa, e deve iniciar suas atividades em até 60 dias.

O GT-PCDE será composto por membros da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi); Secretaria Municipal de Educação (SMED); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); e Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), e poderão ser convidados representantes de outros órgãos e entidades para colaboração. Nenhum dos membros receberá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos.

Um regimento interno e um projeto pedagógico serão elaborados pelo GT para nortear o planejamento e a execução das ações do programa. Em cada escola municipal, no mínimo um profissional deverá ser designado e capacitado para implementar as ações que serão estabelecidas.