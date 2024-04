O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aceitou uma denúncia feita pelo Ministério Público e suspendeu dois shows que seriam realizados em Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes. Segundo a denúncia, os show de Manu Bahtidão e da dupla César Menotti e Fabiano iriam custar R$ 600 mil e ocorreriam na Exposição Agropecuária e no Desfile de Carros de Boi, respectivamente.







Na ação proposta pelo Ministério Público, o órgão argumenta que esse valor é maior do que a prefeitura gastou no ano passado na Secretaria de Cultura e seis vezes maior que o gasto realizado em 2023 nos mesmos eventos. “Por aí se nota uma falta de proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que, em pleno ano eleitoral, apenas dois shows irão superar todo o gasto com cultura nos anos anteriores”, explicou o promotor Vinícius de Souza Chaves.





De acordo com a decisão da Justiça, a prefeitura não pode realizar o pagamento dos shows e, caso algum valor tenha sido enviado para as produtoras que organizam o evento, o dinheiro deve ser ressarcido. Outro ponto destacado pelo promotor é que a prefeitura argumenta não ter recursos para implementar tratamento de esgoto e melhoria no abastecimento de água.





“Não se deseja, com a presente ação, que o Poder Judiciário substitua a vontade do administrador, escolhendo quais ações deve ele implementar em detrimento de outras. Visa-se, tão somente, fazer prevalecer o princípio constitucional da proporcionalidade, ou seja, que os gastos com atividades recreativas sejam mantidos nos patamares que a própria administração elegeu nos anos anteriores, garantindo, com isso, a disponibilidade orçamentária para a implementação de serviços públicos realmente úteis ou necessários à população”, explicou.

Valores

A reportagem fez um levantamento dos shows mais recentes de Manu Bahtidão e César Menotti e Fabiano para saber se o valor a ser pago pela Prefeitura de Senhora dos Remédios condiz com a média do cachê dos artistas.





Pelo contrato, Manu Bahtidão iria receber R$ 250 mil. Esse valor está um pouco acima do que a cantora cobrou, em novembro do ano passado, no aniversário do município de Senador La Rocque (MA): R$ 165 mil. No entanto, está abaixo do que a cantora cobrou para participar do carnaval de São Luís do Maranhão, neste ano, que foi R$ 300 mil.

Leia também: Ponte que divide MG de SP funcionará com pare e siga durante um mês







Mesma situação da dupla César Menotti e Fabiano. Em 2023, a dupla cobrou entre R$ 250 e R$ 300 mil para poder participar de shows bancados com dinheiro público em cidades da Bahia e de São Paulo. A reportagem procurou a equipe dos artistas, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.