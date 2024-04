Uma mulher de 67 anos se feriu ao ficar presa às ferragens do carro no Condomínio Vale dos Cristais, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta quinta-feira (11/4). Conforme foi informado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle do veículo e acabou em um terreno com gradil.

O chamado da ocorrência foi feito pela manhã de hoje (11/4), na Rua das Cores, por volta das 11h20. A testemunha que solicitou os socorristas informou que a vítima estava presa.

Duas viaturas dos bombeiros foram empenhadas no atendimento da ocorrência. A aeronave Arcanjo, pertencente à corporação, foi acionada, mas dispensada. A motorista foi retirada do carro consciente. Não foi confirmado para qual unidade de saúde ela foi encaminhada e nem a dinâmica do acidente.

