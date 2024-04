Um cliente destruiu uma uma loja de móveis em Rio das Ostras, na Região dos Lagos após se desentender com a gerência por conta de uma taxa de cancelamento.

De acordo com testemunhas, o homem havia comprado um móvel na loja. Contudo, ao notar que o prazo de entrega já havia expirado, ele foi ao local para cancelar a compra. O homem, entretanto, se revoltou ao descobrir que a taxa de cancelamento correspondia a 15% do valor do móvel.



A reportagem da Super Rádio Tupi entrou em contato com a Polícia Militar para pedir mais informações deste caso, mas até a última atualização da matéria não houve retorno. O espaço segue aberto.