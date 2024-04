Um médico foi baleado, na noite desta quarta-feira (10), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, Fabrício de Azambuja Fontes, de 45 anos, foi atingido de raspão no abdômen durante uma tentativa de assalto na Avenida das Américas, uma das principais vias da região, nas proximidades do Barra Shopping.



Para a polícia, Fabrício afirmou que estava saindo do hospital São Bernardo, onde trabalha, em um carro de aplicativo, quando duas motos o cercaram. O motorista acabou se assustando, arrancando com o veículo, quando os bandidos atiraram acertando o médico.

Fabrício foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que busca por imagens de câmeras de segurança da região. O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca)