Morreu, nesta quarta-feira (10), Michele Pinto, de 39 anos, que teve o corpo incendiado pelo ex-marido, Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, na estação de trem Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.







A vítima estava internada desde segunda-feira (8), com 90% do corpo queimado. Michele chegou a ser socorrida por bombeiros do Quartel de Realengo e levada em primeiro momento para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Ela passou por cirurgia de emergência e foi transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Mas o quadro de saúde permaneceu gravíssimo e Michele não resistiu.

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (8). A irmã da vítima, Carla Silva, contou que Michele tinha uma filha, de 6 anos, com o criminoso, que mora com a família paterna.

No momento do crime, ela tinha acabado de deixar a filha com a tia paterna, na estação de trem. Logo depois, Edmilson aproveitou o momento que ela estava sozinha, se aproximou com um galão de gasolina e ateou fogo no corpo de Michele.

Familiares relataram para a reportagem da Super Rádio Tupi, de que o relacionamento de Edmilson e Michele durou 8 anos e era conturbado, com histórico de agressões e invasão de residência.