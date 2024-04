Michele Pinto é ex-mulher do suspeito de autoria do crime, que fugiu pelos trilhos

O Corpo de Bombeiros do Quartel de Realengo foi acionado para uma ocorrência na Estação de Trem Senador Vasconcelos na tarde desta segunda-feira (8).

De acordo com informações preliminares, um homem, identificado como Edmilson Felix do Nascimento, de 44 anos, teria jogado álcool e ateado fogo em Michele Pinto, enquanto ela aguardava a composição e fugiu pelos trilhos.

A vítima, ex-mulher do suspeito de autoria do crime, foi prontamente socorrida pelos bombeiros e encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Michele Pinto passou por cirurgia de emergência e, no momento, não tem condições clínicas de ser transferida para uma unidade especializada. O estado de saúde continua gravíssimo.

O casal se separou devido ao relacionamento conturbado. No mês passado, Edmilson invadiu a casa de Michele e danificou os móveis. Posteriormente, a vítima registrou queixa e recebeu uma medida protetiva.

Policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFER), também foram acionados e o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime, que se encontra foragido.

A SuperVia, concessionária responsável pelo transporte ferroviário, afirmou em nota oficial, estar acompanhando de perto a situação e lamentou o ocorrido.