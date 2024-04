Um homem foi flagrado por agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, violando uma sepultura no cemitério do município, no último sábado (6).



De acordo com os agentes, o preso abriu um caixão e tentou retirar um crânio. Após ser detido, ele foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuapira).

O flagrante foi feito após denúncias de que um homem em atitude suspeita estaria roubando no cemitério. No momento, ele estava debruçado em uma sepultura.