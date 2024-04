Os três responsáveis pelos três cães que da raça pitbull que atacaram a poetisa Roseana Murray foram presos nessa sexta-feira (5/4) por suspeita de violência contra animais. Segundo informações da prefeitura de Saquarema (RJ), as prisões foi realizada pela equipe da 124ª Delegacia de Polícia (DP), que investiga os casos de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e negligência no cuidado dos animais.

A escritora Roseana Murray foi vítima de um ataque de três cães por volta das 5h55 desta sexta-feira (5) enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com relatos de uma vizinha de Murray, não foi a primeira vez que ocorreu um incidente envolvendo os animais, mas este foi o mais grave.

A escritora continua no Hospital Alberto Torres, onde já foi submetida a cirurgia, passou pela amputação do braço direito e operação de reconstrução do braço esquerdo e dos lábios. Ela também perdeu uma orelha no ataque, segundo o hospital.