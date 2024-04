Corpo foi deixado no banco de trás de um Jeep Renegade

Os policiais militares do batalhão de policiamento em vias expressas foram acionados para a pista lateral da Avenida Brasil, altura da Penha, nesta manhã de sábado (6), a poucos metros da estação BRT Mercado São Sebastião, sentido zona oeste do Rio de Janeiro.



O corpo de um homem com várias marcas de tiros, sem camisa e de bermuda preta, foi deixado no banco de trás do veículo Jeep Renegade prata na Avenida Brasil. O homem ainda não foi identificado.



Há informação de que o veículo foi abandonado no local pouco depois das cinco da madrugada e o carro não consta como roubado.



Os policiais militares estão aguardando a chegada de agentes da delegacia de homicídios para fazer o trabalho de perícia e saber quem cometeu o crime. A estação BRT possui várias câmeras que podem ter registrado a ação criminosa.



Em nota, a PMERJ informa que o caso foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina).