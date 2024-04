Uma colisão entre dois carros matou ao menos oito pessoas e deixou outras uma gravemente ferida na rodovia GO-415, em Goianápolis, localizada na Região Metropolitana de Goiânia. O acidente ocorreu na noite de domingo (7/4). Com a colisão, objetos pessoais e destroços dos veículos ficaram espalhados pela pista. Testemunhas relataram terem ouvido um "barulho estrondoso" da batida. As informações são do portal "G1".

Inicialmente, três pessoas foram socorridas em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis. Os feridos estavam no mesmo carro e moravam no município Marinápolis, a mais de 12 quilômetros distante do local do acidente.

A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para pedir mais informações sobre o caso. A corporação informou que a rodovia é estadual e é comandada pela Polícia Militar de Goiás. O jornal também entrou em contato com a PM-GO e aguarda retorno. O espaço será atualizado mediante eventuais manifestações.