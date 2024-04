Um homem, de 48 anos, morreu em uma batida entre carro e moto na manhã deste sábado (6/4), na Avenida Heli Alencar da Silveira, no bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro invadiu a contramão de direção e atingiu o motociclista, que foi identificado como um policial militar.

O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar na ocorrência. A vítima, que teve amputação de uma das pernas ainda no local do acidente, foi socorrida por populares. O homem foi levado para o pronto atendimento em Santa Luzia, mas morreu ao dar entrada no hospital.

A perícia foi acionada. O condutor do carro, de 51 anos, foi conduzido e será ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital. Os procedimentos estão em andamento.